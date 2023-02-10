Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал просмотр 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

- Глушаков всё лезет и лезет, никак не хочет завершать игровую карьеру. То, что он хочет играть, это хорошо. Зачем заканчивать, если есть такое желание? А где ещё работать? Тренерская нива – тот ещё электрический стул. Лучше всего, когда тебя одевают, обувают, кушать дают – а ты играй только. Насколько Глушаков будет помогать «Пари НН» на поле? За счёт опыта сможет играть более-менее нормально минут по 20-30. Но с учётом того, что у нас уровень упал, глядишь, он проскочит ещё сезончик, поковыряется.