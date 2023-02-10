Васютин пожелал Дзюбе удачи во всех играх, кроме матчей с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Новый клуб Артёма Дзюбы? Желаю ему успехов во всех играх, кроме как матчей с нами», - цитирует Васютина «Чемпионат».

«Железнодорожники» в настоящий момент занимают 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев за 17 проведённых игр набрать 13 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего один балл.

У «сине-бело-голубых» гораздо более выгодная позиция в преддверии возобновления чемпионата России – коллектив с берегов Невы занимает первое место, имея в своём активе 42 балла.