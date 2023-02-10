Смольников: «Я очень рад вернуться в «Локомотив»

Новоиспеченный защитник московского «Локомотива» Игорь Смольников высказался о переходе в стан столичного коллектива.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и первых тренировок. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на стадионе», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

Контракт 34-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Первую половину нынешнего сезона Игорь провел в другом столичном коллективе – «Торпедо». Он принял участие в 21 встрече, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.