Кириченко сравнил футбол в России и Иране

Тренер Дмитрий Кириченко, который входит в штаб Курбана Бердыева в «Сочи», высказался о различиях между российским и иранским футболом.

«Чемпионат Ирана интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. Много высоких, сильных, выносливых футболистов. Может, где-то не хватает мастерства», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Кириченко поработал в чемпионате Ирана в клубе «Трактор». К «Сочи» он присоединился в конце ноября прошлого года. После 17 туров Премьер-лиги сочинский коллектив с 25 баллами располагается на девятой позиции в турнирной таблице.