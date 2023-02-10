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Денис Попов – о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Сейчас футболистам проще с контрактами, чем тренерам» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 09:24 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, является ли для Александра Кержакова приход в качестве главного тренера в кипрскую «Кармиотиссу» шагом вперёд в карьере.

- Это интересный ход. А шаг вперёд, шаг назад – что это значит? Хорошо, что Кержаков теперь при работе, это самое главное. Футболистам в этом плане проще – у них многолетние контракты: играю, не играю, на замену, в аренду. А с тренерами всё быстро сейчас происходит. Это раньше у тренеров были долгосрочные контракты, и они работали в одной команде по три-пять лет, если не больше, но сейчас всё ускорилось. Поэтому здесь, я думаю, надо поздравить Кержакова с тем, что он получил работу. Для него это всё равно будет хороший опыт как для молодого начинающего специалиста. Тем интересней будет смотреть и следить за ним в «Кармиотиссе». Пожелаем ему удачи и успехов в решении поставленных задач.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Денис Попов чемпионат Кипра Кармиотисса
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