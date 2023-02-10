Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил приход в московский «Локомотив» 34-летних ветеранов российского футбола Игоря Смольникова и Артёма Дзюбы.

- Дзюба лучше Ивана Игнатьева однозначно, а Смольников уже сбитый лётчик. Дзюба своенравный, и он будет пытаться доказать, что его рано списали, вот увидите. Думаю, докажет, потому что на кону его честь. Не раз ему приходилось попадать в подобную ситуацию. Я вам скажу, что 7-8 своих голов весной он положит. Но ему нужна мобильная полузащита, которая будет кормить его мячами. Играет-то Дзюба нормально, а не любят его, потому что он даёт всем отпор, Орлова флюгером называл. Кто у него любимый тренер? Божович, к которому он уходил в «Ростов» и в «Арсенал». Ну и Черчесов начиная с чемпионата мира-2018.