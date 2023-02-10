Гунько: «Зенит» - единственный претендент на золото в РПЛ»

Футбольный специалист Дмитрий Гунько, который занимает пост главного тренера «Урарту», высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Зенит» - единственный претендент на золото в РПЛ. Я хочу, чтобы и «Спартак» поборолся. Но есть ряд объективных причин, по которым можно назвать «Зенит» единственным фаворитом», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 42 балла и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.