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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гунько: «Зенит» - единственный претендент на золото в РПЛ»

10 Февраля 2023 • 09:17 Комментировать

Футбольный специалист Дмитрий Гунько, который занимает пост главного тренера «Урарту», высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Зенит» - единственный претендент на золото в РПЛ. Я хочу, чтобы и «Спартак» поборолся. Но есть ряд объективных причин, по которым можно назвать «Зенит» единственным фаворитом», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 42 балла и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Гунько
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