Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов: «Локомотив» не слишком сильно верит в Дзюбу»

10 Февраля 2023 • 09:13 Комментировать

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Только на это расчёт, поэтому и контракт на четыре месяца - не слишком сильно верят они в него», - приводит слова Попова издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» несколько дней назад, заключив трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. Предыдущим его клубом был турецкий «Адана Демирспор».

После 17 туров Премьер-лиги «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Алексей Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
10:33 · Россия. Премьер-лига
Цыпченко – о стадионе в Воронеже: «Поле там действительно тяжелое, кривое»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Матч с «Зенитом» получился одним из самых лёгких для «Ростова»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Глебов тремя словами описал Карпина
09:36 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк: «Всю жизнь мечтал что-то выиграть со «Спартаком»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Смольников: «Я очень рад вернуться в «Локомотив»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Кириченко сравнил футбол в России и Иране
09:24 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов – о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Сейчас футболистам проще с контрактами, чем тренерам» эксклюзив
09:17 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «Зенит» - единственный претендент на золото в РПЛ»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Локомотив» не слишком сильно верит в Дзюбу»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Мотибы высказался об интересе ЦСКА
08:03 · Россия. Премьер-лига
Дзюба вернулся в чемпионат России: подобные истории отечественных игроков 1
02:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Волги» ропщет - он против переноса кубкового матча из Ульяновска
01:44 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может заработать миллиард на новом спонсорском контракте
01:17 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк высказался о возвращении в «Спартак»
00:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сейчас российским клубам бесполезно куда-либо обращаться»
Все новости
Рекомендуем