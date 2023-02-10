Попов: «Локомотив» не слишком сильно верит в Дзюбу»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Только на это расчёт, поэтому и контракт на четыре месяца - не слишком сильно верят они в него», - приводит слова Попова издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» несколько дней назад, заключив трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. Предыдущим его клубом был турецкий «Адана Демирспор».

После 17 туров Премьер-лиги «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.