Агент Мотибы высказался об интересе ЦСКА

Футбольный агент Абдулайе Диоп, который представляет интересы нападающего «Страсбурга» Лебо Мотибы, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Да, ЦСКА интересовался Лебо, но «Страсбург» не отпустил его, о чем было сообщено. Возможно ли, что Мотиба все-таки перейдет в ЦСКА? Вопросы к клубу, они очень ценят Лебо», - заявил представитель игрока в разговоре с корреспондентом«Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 27-летний южноафриканец провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги после 17 сыгранных туров.