Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мотибы высказался об интересе ЦСКА

10 Февраля 2023 • 08:56 Комментировать

Футбольный агент Абдулайе Диоп, который представляет интересы нападающего «Страсбурга» Лебо Мотибы, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Да, ЦСКА интересовался Лебо, но «Страсбург» не отпустил его, о чем было сообщено. Возможно ли, что Мотиба все-таки перейдет в ЦСКА? Вопросы к клубу, они очень ценят Лебо», - заявил представитель игрока в разговоре с корреспондентом«Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 27-летний южноафриканец провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги после 17 сыгранных туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Страсбург Лебо Мотиба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
09:17 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «Зенит» - единственный претендент на золото в РПЛ»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Локомотив» не слишком сильно верит в Дзюбу»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Мотибы высказался об интересе ЦСКА
08:03 · Россия. Премьер-лига
Дзюба вернулся в чемпионат России: подобные истории отечественных игроков
02:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Волги» ропщет - он против переноса кубкового матча из Ульяновска
01:44 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может заработать миллиард на новом спонсорском контракте
01:17 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк высказался о возвращении в «Спартак»
00:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сейчас российским клубам бесполезно куда-либо обращаться»
00:36 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «С каждым днём мы всё лучше и лучше»
00:31 · Россия. Первая лига
«Енисей» сменил отель в Турции из-за угрозы землетрясений
00:24 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Кержакова незаслуженно уволили из «Пари НН»
00:17 · Россия. Премьер-лига
Кечинов видит большой потенциал в Мелёшине
00:11 · Россия. Премьер-лига
Васютин вспомнил забавный эпизод из периода жизни в Норвегии
00:05 · Россия. Премьер-лига
Гацкан верит в прогресс «Ростова»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Кипр – отличная реабилитация для Слуцкого после «Рубина»
Все новости
Рекомендуем