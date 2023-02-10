Защитник «Волги» ропщет - он против переноса кубкового матча из Ульяновска

Егор Данилкин, недавно присоединившийся к ульяновской «Волге», расстроен вероятностью перенесения кубкового матча «Волги» с чемпионом страны, питерским «Зенитом», из Ульяновска в Санкт-Петербург.

Он считает, что делать этого не стоит хотя бы из чувства уважения к болельщикам «Волги», которые с нетерпением ждали приезда лучшего на данный момент клуба всей Российской Федерации.

- Мы должны порадовать болельщиков, не каждый день в Ульяновск приезжает питерский «Зенит». Мы считаем, что надо проводить матч дома, - цитирует слова Егора Данилкина издание Metaratings.ru.