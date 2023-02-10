«Динамо» может заработать миллиард на новом спонсорском контракте

Московское «Динамо» может пополнить свой бюджет на миллиард рублей, такая сумма, по информации «Спорт-экспресс», может достаться клубу в случае заключения нового спонсорского контакта с некоей букмекерской конторой. Официальное объявление, уточняет источник, будет сделано в скором времени.

Российский чемпионат по футболу, напомним, возобновится матчами восемнадцатого тура, которые пройдут с третьего по пятое марта. Московскому «Динамо», которое сейчас идет четвертым в турнирной таблице российской Премьер-лиги, предстоит домашний поединок с самарскими «Крыльями Советов».