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Паршивлюк высказался о возвращении в «Спартак»

10 Февраля 2023 • 01:17 Комментировать

33-летний защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, который является воспитанником «Спартака», ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-белых».

«Кроме «Динамо» нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды. Не верю в это», - передает слова Паршивлюка издание «Спорт-экспресс».

Сергей являлся игроком «Спартака» с 2007 по 2016 год. В составе «народной команды» он провел 173 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Контракт Паршивлюка с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Паршивлюк
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