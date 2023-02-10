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Александр Мостовой - о возможном уходе Абаскаля: «За последние 10 лет в «Спартаке» побывало уже более 70 тренеров» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 02:00 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых» по окончании сезона.

«Никакой потери не будет. За последнее время «Спартак» сколько уже не потерял. Насколько я знаю, за последние десять лет в «Спартаке» побывало уже более 70 тренеров, если считать представителей штабов. А всем же нужно было платить. Никто не жаловался, кто уезжал, - все получали деньги. Что касается Абаскаля: уйдет - уйдет, останется - останется. Ничего страшного.

Показательный пример был с тем же Тедеско. Ему чуть ли не коридор сделали там. Это бесило, наверное, половину футбольных людей нашей страны. Он же уехал в Германию, и все хорошо. Так что нужно меньше обращать внимание на них. Приезжают, отдыхают тут, а потом уезжают», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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