Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых» по окончании сезона.

«Никакой потери не будет. За последнее время «Спартак» сколько уже не потерял. Насколько я знаю, за последние десять лет в «Спартаке» побывало уже более 70 тренеров, если считать представителей штабов. А всем же нужно было платить. Никто не жаловался, кто уезжал, - все получали деньги. Что касается Абаскаля: уйдет - уйдет, останется - останется. Ничего страшного.

Показательный пример был с тем же Тедеско. Ему чуть ли не коридор сделали там. Это бесило, наверное, половину футбольных людей нашей страны. Он же уехал в Германию, и все хорошо. Так что нужно меньше обращать внимание на них. Приезжают, отдыхают тут, а потом уезжают», - сказал Мостовой.