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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Есть вопрос - насколько велико желание Дзюбы помочь «Локомотиву» остаться в РПЛ» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 00:55 Комментировать

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Для «железнодорожников» приход Дзюбы - это усиление. Они зацепились за этот вариант и понятно почему. Впереди у них есть проблемы. Им нужен был опытный форвард. Да, Дзюба уже немолод, но он способен создавать давление впереди на защитников. Он это будет делать как в штрафной площади, так и до нее.

Есть вопрос в мотивации. Насколько велико желание Артёма помочь клубу решить задачу - остаться в РПЛ. Весь интерес этого трансфера именно в этом. Думаю, и нам, специалистам, и вам, журналистам, будет интересно понаблюдать за Дзюбой в «Локо». Посмотрим, как будут развиваться события. Если все будет нормально, то это усиление для «Локомотива», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Кирьяков Артём Дзюба
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