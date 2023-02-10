Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Для «железнодорожников» приход Дзюбы - это усиление. Они зацепились за этот вариант и понятно почему. Впереди у них есть проблемы. Им нужен был опытный форвард. Да, Дзюба уже немолод, но он способен создавать давление впереди на защитников. Он это будет делать как в штрафной площади, так и до нее.

Есть вопрос в мотивации. Насколько велико желание Артёма помочь клубу решить задачу - остаться в РПЛ. Весь интерес этого трансфера именно в этом. Думаю, и нам, специалистам, и вам, журналистам, будет интересно понаблюдать за Дзюбой в «Локо». Посмотрим, как будут развиваться события. Если все будет нормально, то это усиление для «Локомотива», - сказал Кирьяков.