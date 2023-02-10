Мостовой: «Сейчас российским клубам бесполезно куда-либо обращаться»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России, Александр Мостовой, считает, что российским клубам сейчас нет смысла обращаться и жаловаться в различные инстанции, касаемо драки, имевшей место в матче между «Зенитом» и «Спартаком». По его словам, это следовало делать намного раньше.

- Мне кажется, сейчас бесполезно куда-либо обращаться. Не имеет смысла. Я лишний раз убеждаюсь, что нужно было предпринимать меры в первые два дня после инцидента, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год.