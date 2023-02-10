Сильянов: «С каждым днём мы всё лучше и лучше»

Защитник «Ростова» Александр Сильянов рассказал о том, что его одноклубники с каждым днем чувствуют себя все лучше и лучше в смысле спортивной формы, «Ростов» проводит сбор в Объединенных Арабских Эмиратов, также он участвует в зимнем Кубке РПЛ.

- Состояние с каждым днем все лучше и лучше, выдерживаем нагрузки. Сначала тяжеловато было, приближаемся к своей хорошей форме, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что российский чемпионат возобновится третьего марта, в матче восемнадцатого тура «Ростову» предстоит сразиться в домашнем матче с московским «Локомотивом».