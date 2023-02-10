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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов видит большой потенциал в Мелёшине

10 Февраля 2023 • 00:17 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высоко ценит потенциал Павла Мелешина, который подает большие надежды в нынешнем составе московского клуба. По мнению Кечинова, если Мелёшин продолжит прогрессировать, то может превратиться в звезду европейского масштаба.

- Слежу за успехами Мелешина, смотрю, когда он выходит и играет. Я бы отметил, что у него есть все признаки мастерства. Считаю, если он продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду, - цитирует слова Кечинова Legalbet.

Напомним, что Кечинов выступал за московский клуб с 1993 по 2000 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Павел Мелёшин
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