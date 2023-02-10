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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан верит в прогресс «Ростова»

10 Февраля 2023 • 00:05 Комментировать

Бывший молдавский футболист Александр Гацкан, долгое время выступавший за «Ростов» и даже бывший ее капитаном, уверен в том, что «Ростов» сможет достойно выступить во второй части сезона даже без приобретений новых игроков.

На данный момент ростовчане не осуществили еще ни одного приобретения, а до закрытия трансферного окна в России остается все меньше и меньше, дедлайн - 22 февраля.

- Если они решают не покупать новых футболистов, значит считают, что в команде все хорошо, им все нравится. Проблем никаких нет. «Ростов» в нынешнем составе занял третье место. С этими футболистами команда может прогрессировать, - цитирует слова бывшего футболиста «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Гацкан
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