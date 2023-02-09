Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Бразильцев в «Зените» никто не держит»

09 Февраля 2023 • 23:59 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин считает, что отъезд бразильских легионеров «Зенита» не стане трагедией, так как клуб выше индивидуальных игроков. Интерес к ним проявляют некоторые европейские команды, но в Европе Малком и Клаудиньо могут оказаться не на первых ролях, в то время как в Питере они безусловные «первые парни на деревне».

- Бразильских легионеров «Зенита» никто не держит, но они с удовольствием здесь играют. Удержать футболиста, который не хочет играть в команде, достаточно сложно, да и незачем, - цитирует слова Алексея Игонина «Спорт день за днем». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
00:05 · Россия. Премьер-лига
Гацкан верит в прогресс «Ростова»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Кипр – отличная реабилитация для Слуцкого после «Рубина»
09 Февраля
23:59 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Бразильцев в «Зените» никто не держит»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Возможно, Карпин хотел бы вернуться в «Спартак»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Заварзин назвал лучшие стороны Дзюбы и Смольникова
22:54 · Россия. Премьер-лига
Журналист Карпов: «Универсидад Католика» отказался продавать Диаса в ЦСКА
22:52 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Дзюба поможет «Локомотиву» не вылететь из Премьер-лиги»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «ПСЖ» и «Барселона» — не уровень Малкома»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина: «Алексей чувствует себя великолепно»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Семь лет назад я бы взял Дзюбу и Смольникова в команду»
21:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» подписали экс-нападающего сборной Бразилии
20:53 · Россия. Премьер-лига
Ещенко отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:47 · Россия. Премьер-лига
Андрей Федун высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о переходе Дзюбы в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем