Игонин: «Бразильцев в «Зените» никто не держит»

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин считает, что отъезд бразильских легионеров «Зенита» не стане трагедией, так как клуб выше индивидуальных игроков. Интерес к ним проявляют некоторые европейские команды, но в Европе Малком и Клаудиньо могут оказаться не на первых ролях, в то время как в Питере они безусловные «первые парни на деревне».

- Бразильских легионеров «Зенита» никто не держит, но они с удовольствием здесь играют. Удержать футболиста, который не хочет играть в команде, достаточно сложно, да и незачем, - цитирует слова Алексея Игонина «Спорт день за днем».