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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Возможно, Карпин хотел бы вернуться в «Спартак»

09 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис не исключает, что у его современника Валерия Карпина есть амбиции по возвращению в московский «Спартак» - клуб, который он тренировал в прошлом. Сейчас Карпин работает с «Ростовом», а также тренирует российскую сборную по футболу - но там, в силу известных причин, у него сейчас не так много работы. Московский клуб, напомним, тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль.

- Может ли Карпин в будущем вернуться в «Спартак»? Сложно сказать. Но он все-таки спартаковец. Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ. А может, ему уже по барабану все, что связно с красно-белыми, - цитирует слова Канчельскиса «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Андрей Канчельскис
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