Ещенко отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии

Бывший защитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом. Надеюсь, что добьётся с этой командой отличных результатов», - передает слова Ещенко издание «Чемпионат».

О назначении 37-летнего немецкого специалиста было объявлено 8 февраля. Тедеско заключил с бельгийской сборной контракт до конца июля 2024 года. У руля «красных дьяволов» Доменико сменил испанца Роберто Мартинеса, уволенного после провала на чемпионате мира – 2022.