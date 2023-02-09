Андрей Федун высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»

Андрей Федун, брат экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно перехода бывшего нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Дзюба перешёл в «Локомотив»? Если честно, я понятия не имею, что там происходит. Больше скажу вам: мне это даже неинтересно. Я не слежу сейчас за футбольной повесткой», - приводит слова Федуна издание «Чемпионат».

34-летний нападающий провел первую половину сезона в составе турецкого «Адана Демирспора». В ноябре стороны расторгли трудовое соглашение. С «железнодорожниками» форвард заключил контракт до конца сезона-2022/2023.