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​Уткин высказался о переходе Дзюбы в «Локомотив»

09 Февраля 2023 • 19:54 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на переход Артёма Дзюбы в «Локомотив». Накануне 34-летний нападающий подписал с московским клубом контракт до завершения нынешнего сезона.

«Во-первых, Дзюба перешёл в «Локомотив», а не, скажем, в «Торпедо». В «Торпедо» пришлось бы гораздо больше работать – больше бегать, больше толкаться и быть тащером. В «Локомотиве» можно ограничиться более локальной ролью, то есть игроком для каких-то конкретных ситуаций – для игры в штрафной, для подыгрыша в штрафной. Всё это может у Дзюбы получаться даже сейчас.

Во-вторых, я бы отметил, что у Дзюбы, известного духом победителя, в контракте есть пункт о бонусах за непопадание в «стыки». Скорее это технический вопрос, который даёт возможность расширить контракт Дзюбы, сделать его более привлекательным.

В-третьих, к вопросу, почему всё так долго происходило. Потому что у Дзюбы никогда не было нормального представителя. Если не ошибаюсь, пять агентов он сменил за год после чемпионата мира. Видимо, именно с этим связано то, что так всё затянулось», - сказал Уткин на своём канале в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Артём Дзюба
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