Нападающий Артём Дзюба прилетел в Дубай на следующий день после подписания контракта с «Локомотивом». Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с 34-летним футболистом. В нём Дзюба сделал обращение.

«Ребята, всем привет. Это Артём Дзюба. Я прибыл, я готов. Безумно счастлив оказаться на сборе, жду с нетерпением [начала тренировок]. Сейчас время не слов, а время дела, поэтому постараюсь всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба ещё тот. «Локомотив» своего последнего слова ещё не сказал. Всем удачи и болейте за «Локомотив», - сказал Дзюба.

Напомним, что Артём Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. Дебютировать за «железнодорожников» нападающий может 22 февраля в кубковом матче против «Спартака».

«Локомотив» после семнадцати туров Премьер-лиги располагается на 14-й позиции в таблице.