Форвард Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» на зимних сборах в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги, опубликовав соответствующее видео в социальных сетях.

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» в среду. 34-летний нападающий поставил подписи в трудовом соглашении с московским клубом, рассчитанным до конца нынешнего сезона. Дзюба будет играть за «железнодорожников» под седьмым номером.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в таблице, то есть располагается в зоне «стыков».