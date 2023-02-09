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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в ОАЭ видео

09 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать

Форвард Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» на зимних сборах в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги, опубликовав соответствующее видео в социальных сетях.

 

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» в среду. 34-летний нападающий поставил подписи в трудовом соглашении с московским клубом, рассчитанным до конца нынешнего сезона. Дзюба будет играть за «железнодорожников» под седьмым номером.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в таблице, то есть располагается в зоне «стыков».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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