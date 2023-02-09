Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мантуана ответил на вопрос, уйдёт ли игрок из «Зенита» летом

09 Февраля 2023 • 19:18 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном, ответил на вопрос, уйдёт ли бразилец из питерского клуба летом.

«Ничего ещё не решено. Возможны разные варианты», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Густаво Мантуан сейчас выступает за «Зенит» в аренде. Права на 21-летнего полузащитника принадлежат «Коринтиансу».

За «Зенит» Густаво Мантуан провёл 18 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт три гола.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первой части сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Густаво Мантуан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
20:47 · Россия. Премьер-лига
Андрей Федун высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о переходе Дзюбы в «Локомотив»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Сутормин прокомментировал победу над «Урарту»
19:37 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил соперников на третьем турецком сборе
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали переезд Александра Кержакова на Кипр
19:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба присоединился к «Локомотиву» в ОАЭ видео
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана ответил на вопрос, уйдёт ли игрок из «Зенита» летом
19:07 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, почему Мостовой пропустил контрольный матч
19:01 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал минимальную победу над «Урарту»
18:48 · Россия. Первая лига
Массажисту «Балтики» пришлось поработать боковым судьёй видео
18:30 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Жалко, что Баринов не перёшел в «Бешикташ», но у него ещё всё впереди»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Гогуа всё ещё на просмотре в «Химках», ситуация стала неоднозначной»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года
17:58 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Если Дзюба не будет валять дурака, то заиграет за «Локомотив»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили просит РФС ужесточить лимит на легионеров
Все новости
Рекомендуем