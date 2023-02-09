Агент Мантуана ответил на вопрос, уйдёт ли игрок из «Зенита» летом

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном, ответил на вопрос, уйдёт ли бразилец из питерского клуба летом.

«Ничего ещё не решено. Возможны разные варианты», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Густаво Мантуан сейчас выступает за «Зенит» в аренде. Права на 21-летнего полузащитника принадлежат «Коринтиансу».

За «Зенит» Густаво Мантуан провёл 18 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт три гола.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первой части сезона.