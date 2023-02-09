Дюрица: «Жалко, что Баринов не перёшел в «Бешикташ», но у него ещё всё впереди»

Экс-игрок «Локомотива» Ян Дюрица высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Жалко, что такой хороший футболист, как Дима Баринов не перешел в «Бешикташ». Он профессионал и капитан «Локомотива», у него еще все впереди», — приводит слова Дюрицы Sport24.

Эксперт считает, что Баринову не стоит расстраиваться, у него еще будет шанс попробовать свои силы в хорошем клубе.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.