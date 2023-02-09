Селюк: «Гогуа всё ещё на просмотре в «Химках», ситуация стала неоднозначной»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, высказался о возможном переходе игрока в «Химки».

«Гогуа все еще на просмотре. Про контракт пока сказать не могу. «Химки» подписали себе кучу защитников, поэтому тут ситуация стала неоднозначной. На следующей неделе все будет ясно», — приводит слова Селюка Sport24.

Представитель игрока отметил, что есть вероятность срыва перехода Гогуа в подмосковный клуб, ведь в российском футболе возможно все.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров.