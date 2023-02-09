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Орлов: «Если Дзюба не будет валять дурака, то заиграет за «Локомотив»

09 Февраля 2023 • 17:58 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Напомним, что накануне 34-летний нападающий подписал с «Локомотивом» контракт до конца нынешнего сезона. Артём Дзюба находился без клуба на протяжении трёх месяцев.

«Если не будет валять дурака, то заиграет за «Локомотив», - высказался Орлов о Дзюбе по ходу трансляции товарищеского матча «Зенита» в четверг.

Дебютировать за «Локомотив» Артём Дзюба может 22 февраля в кубковом матче против «Спартака». За «железнодорожников» нападающий будет играть под номером 7.

Добавим, что «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Геннадий Орлов Артём Дзюба
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