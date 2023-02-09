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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия — страна больших возможностей

09 Февраля 2023 • 17:45 Комментировать

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра рассказал, что помогает российским клубам в подписании игроков из Бразилии.

Напомним, в РПЛ 37-летний форвард выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».  

«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока — «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю. Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Футболист признался, что всегда советует молодым бразильцам ехать в Россию, ведь в этой стране много возможностей для развития, хорошая культура и добрые люди.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Рубин Краснодар Ари Феррейра
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