Ари: Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия — страна больших возможностей

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра рассказал, что помогает российским клубам в подписании игроков из Бразилии.

Напомним, в РПЛ 37-летний форвард выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока — «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю. Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Футболист признался, что всегда советует молодым бразильцам ехать в Россию, ведь в этой стране много возможностей для развития, хорошая культура и добрые люди.