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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин не думает, что у Галактионова будут проблемы с Дзюбой

09 Февраля 2023 • 17:38 Комментировать

Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» - накануне опытный форвард подписал контракт с московским клубом. Бывший игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, не задавит ли Дзюба своим авторитетом главного тренера команды Михаила Галактионова, учитывая тот факт, что футболист всего лишь на четыре года младше.

«Наоборот, наличие такого опытного футболиста - серьёзное подспорье для главного тренера. Если, конечно, нет личного конфликта, а откуда ему взяться? Дзюба знает, как создать правильную атмосферу - и в раздевалке, и на поле. Это важно», - высказался Булыкин для «Плеймейкера».

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. После семнадцати прошедших туров «Локомотив» занимает только 14-е место в турнирной таблице.

Ближайший официальный поединок «Локомотив» проведёт в среду, 22 февраля. Соперником команды Михаила Галактионова будет «Спартак», за который Артём Дзюба выступал ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба Михаил Галактионов
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