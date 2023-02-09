Булыкин: «Я уверен, что Дзюба легко впишется в игру «Локомотива»

Известный в прошлом футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход в клуб форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, что накануне «Локомотив» объявил о подписании с Артёмом Дзюбой контракта до завершения нынешнего сезона.

По мнению Булыкина, этот трансфер является выгодным как для «Локомотива», так и для самого Дзюбы.

«Я уверен, что он легко впишется в игру команды. При условии доверия со стороны Михаила Галактионова. Тогда и у «Локомотива» всё будет хорошо», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

Артёму Дзюбе 34 года. Нападающий находился без клуба чуть более трёх месяцев.