Булыкин предположил, в каком случае «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой

В среду «Локомотив» объявил о подписании контракта с известным нападающим Артёмом Дзюбой. Экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, сколько голов сможет забить Дзюба в предстоящих тринадцати турах чемпионата России.

«Сложно прогнозировать. Но если он забьёт больше пяти, то «Локомотив» точно останется в РПЛ и предложит ему новый контракт», - высказался Булыкин для «Плеймейкера».

Дебютировать за «Локомотив» на официальном уровне Артём Дзюба может 22 февраля. В этот день команда Михаила Галактионова проведёт дерби против «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.

Отметим, что после семнадцати туров РПЛ «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.