Созин высказался насчёт трансферов Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

В среду «Локомотив» объявил о подписании контрактов с нападающим Артёмом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Комментарий на этот счёт дал футбольный эксперт Андрей Созин.

«Дзюбу мы не видели с ноября. Да, он играл в Турции, но что потом? При этом я уверен, что картину он точно не испортит в команде. А что касается Смольникова, то он и в свои 34 года был лучшим в «Торпедо», - высказался Созин, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт в среду, 22 февраля. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.

Добавим, что после семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.