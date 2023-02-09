Радченко считает, что Халк сильнее Малкома

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о бывшем игроке «сине-бело-голубых» Халке и нынешнем нападающем команды Малкоме Филипе.

«Халк и Малком — разноплановые игроки. Они похожи тем, что у них почти одинаковая стартовая скорость, хороший дриблинг, каждый из них может обыграть один в один. Халк сильнее, чем Малком на данный момент», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Халк со своей техникой выделялся в РПЛ, но на данный момент команда укомплектована, поэтому нет смысла возвращать этого игрока.

Напомним, 36-летний Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.