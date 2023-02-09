Советский футболист Александр Тукманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную кампанию российских клубов в зимнее трансферное окно.

«Вы знаете, я не следил за трансферной кампанией наших команд, поэтому мне трудно что-то говорить. Возобновится наш чемпионат, и тогда всё станет ясно. Сейчас гадать кто лучше, кто хуже – неблагодарное занятие», — сказал Тукманов.

«Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Вторым идёт «Спартак», набрав 36 очков, «Ростов» замыкает тройку сильнейших с 35 очками.