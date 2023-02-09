Владислав Шитов — о закрытии «Спартака-2»: На собрании нам сказали «Извините, но так бывает»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, как узнал о закрытии «Спартака-2». Напомним, права на 19-летнего форварда принадлежат «красно-белым».

Шитов заявил в интервью порталу «РБ Спорт», что команда вернулась с последнего матча «Спартака-2», а на следующий день был сбор, где сказали: «Извините, но так бывает». По словам игрока, на собрании команду поблагодарили за сезон и высказались о прогрессе, но добавили, что у клуба сейчас нет возможности содержать вторую команду, поэтому ее закрывают.

В текущем сезоне Шитов принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и забил два мяча.