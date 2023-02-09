Владислав Шитов: «Спартак-2» нам помог, но если бы он сейчас был, то Зорин и Мелёшин играли бы там

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о «Спартаке-2», который был расформирован в прошлом году. Напомним, права на 19-летнего форварда принадлежат «красно-белым».

«С одной стороны, он нам помог, все в этой команде возмужали. Но если посмотреть на Даниила Зорина и Павла Мелёшина в «Спартаке», то они бы сейчас играли во второй команде, а не за основу. И кто знает, что было бы потом», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний Зорин принял участие в четырех матчах за основную команду и записал на свой счет одну результативную передачу. На счету Мелёшина три забитых мяча в десяти матчах за «Спартак».