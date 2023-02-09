​Дзюба начнёт тренироваться с «Локомотивом» в пятницу

Новичок московского «Локомотива» Артём Дзюба приедет в расположение команды в четверг вечером. В пятницу 34-летний футболист начнёт тренироваться с «железнодорожниками», о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Именно в пятницу «Локомотив» начнёт третий зимний учебно-тренировочный сбор.

Напомним, что Артём Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт, рассчитанный до завершения сезона 2022/2023. За «железнодорожников» форвард будет выступать под номером 7.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт в среду, 22 февраля, – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.