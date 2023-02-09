Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подписании «Локомотивом» форварда Артёма Дзюбы.

«Я думаю, что Дзюба - опытный игрок, футболист. Он пришёл в команду, чтобы проявить себя и помочь клубу. Как он будет играть? С первых минут или нет, я считаю, что это задача тренера, и уверен, что они договорятся.

Дзюба – игрок основы или ротации? Конечно, Артём будет бороться за то, чтобы играть в стартовом составе», — сказал Бушманов.

34-летний Дзюба в начале ноября остался без клуба. Ранее он защищал цвета турецкого «Адана Демирспор». За команду он провёл пять матчей, отметившись одним голом. Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона.