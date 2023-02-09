Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру московского «Спартака» в матче против «Краснодара» (4:0) во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ.

- За последние, наверно, пять-восемь лет я впервые увидел в «Спартаке» такие вливания футболистов именно из своей академии, и абсолютно все они пришлись ко двору, никто не выпадает. Они не слабее приглашённых легионеров. Промеса сейчас нету – и что, хуже стало, или я не пойму? Очень прилично выглядят все ребята.

Я не считаю Абаскаля супертренером, но если он продолжит доверять молодёжи, это будет очень хорошо для «Спартака» и всего нашего футбола. Он умеет налаживать контакт с юными футболистами, потому что раньше работал с молодёжными командами. Тот же Зиньковский при доверии к нему выглядит весьма прилично. В «Крыльях Советов» он играл в основном составе, и было мало матчей, где он смотрелся по пятибалльной шкале на «тройку», а так везде выглядел на «четыре-пять». Зиньковский – лёгкий, техничный со светлой головой, с обыгрышем. У его есть шанс зацепиться за основной состав – как и у всех остальных.

А особенно мне нравится Мелёшин. Мне кажется, у него впереди большое будущее. Хотя и Литвинов в «Спартаке» хорош, и другие. Я думаю, в том, что он выиграл у «Краснодара» 4:0, заслуга именно наших российских футболистов. Он были легче и быстрее в передачах и в решениях на поле. Причём заметьте, что пасуют спартаковцы вперёд, а не поперёк-назад, как раньше. Тот же Соболев выглядит с этими ребятами достаточно сильно, я считаю.