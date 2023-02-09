Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Абаскаль не супертренер, но Мелёшин и другие молодые ребята при нём выглядят очень прилично» эксклюзив

09 Февраля 2023 • 16:19 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру московского «Спартака» в матче против «Краснодара» (4:0) во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ.

- За последние, наверно, пять-восемь лет я впервые увидел в «Спартаке» такие вливания футболистов именно из своей академии, и абсолютно все они пришлись ко двору, никто не выпадает. Они не слабее приглашённых легионеров. Промеса сейчас нету – и что, хуже стало, или я не пойму? Очень прилично выглядят все ребята.

Я не считаю Абаскаля супертренером, но если он продолжит доверять молодёжи, это будет очень хорошо для «Спартака» и всего нашего футбола. Он умеет налаживать контакт с юными футболистами, потому что раньше работал с молодёжными командами. Тот же Зиньковский при доверии к нему выглядит весьма прилично. В «Крыльях Советов» он играл в основном составе, и было мало матчей, где он смотрелся по пятибалльной шкале на «тройку», а так везде выглядел на «четыре-пять». Зиньковский – лёгкий, техничный со светлой головой, с обыгрышем. У его есть шанс зацепиться за основной состав – как и у всех остальных.

А особенно мне нравится Мелёшин. Мне кажется, у него впереди большое будущее. Хотя и Литвинов в «Спартаке» хорош, и другие. Я думаю, в том, что он выиграл у «Краснодара» 4:0, заслуга именно наших российских футболистов. Он были легче и быстрее в передачах и в решениях на поле. Причём заметьте, что пасуют спартаковцы вперёд, а не поперёк-назад, как раньше. Тот же Соболев выглядит с этими ребятами достаточно сильно, я считаю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин не думает, что у Галактионова будут проблемы с Дзюбой
17:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана опроверг слухи о переходе в «Реал»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я уверен, что Дзюба легко впишется в игру «Локомотива»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, в каком случае «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой
17:22 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» нужно отпустить Ренана в «Реал», считает Хомуха
17:21 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов рассказал о тренировках Гогуа в «Химках»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Созин высказался насчёт трансферов Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Радченко считает, что Халк сильнее Малкома
17:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Владислав Шитов — о закрытии «Спартака-2»: На собрании нам сказали «Извините, но так бывает»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Владислав Шитов: «Спартак-2» нам помог, но если бы он сейчас был, то Зорин и Мелёшин играли бы там
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба начнёт тренироваться с «Локомотивом» в пятницу
16:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Никиты Медведева рассказал о восстановлении вратаря после травмы
16:25 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Пенчиков продолжит карьеру в Казахстане
16:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»
Все новости
Рекомендуем