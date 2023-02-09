Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».

«После того как Саша прекраснейшим образом проявил себя в Нижнем Новгороде, его новый клуб спокойно мог быть и в чемпионате России. Но как бы… Не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется ему пока поработать на Кипре», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

Напомним, последним местом работы 40-летнего Кержакова был «Пари НН», который он возглавлял в сезоне-2021/22.

Ранее стало известно, что Кержаков стал новым главным тренером «Кармиотиссы». После 22 туров клуб занимает десятое место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка.