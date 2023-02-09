Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»

09 Февраля 2023 • 16:15 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».

«После того как Саша прекраснейшим образом проявил себя в Нижнем Новгороде, его новый клуб спокойно мог быть и в чемпионате России. Но как бы… Не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется ему пока поработать на Кипре», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

Напомним, последним местом работы 40-летнего Кержакова был «Пари НН», который он возглавлял в сезоне-2021/22.

Ранее стало известно, что Кержаков стал новым главным тренером «Кармиотиссы». После 22 туров клуб занимает десятое место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Александр Кержаков чемпионат Кипра Кармиотисса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин не думает, что у Галактионова будут проблемы с Дзюбой
17:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана опроверг слухи о переходе в «Реал»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я уверен, что Дзюба легко впишется в игру «Локомотива»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, в каком случае «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой
17:22 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» нужно отпустить Ренана в «Реал», считает Хомуха
17:21 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов рассказал о тренировках Гогуа в «Химках»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Созин высказался насчёт трансферов Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Радченко считает, что Халк сильнее Малкома
17:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Владислав Шитов — о закрытии «Спартака-2»: На собрании нам сказали «Извините, но так бывает»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Владислав Шитов: «Спартак-2» нам помог, но если бы он сейчас был, то Зорин и Мелёшин играли бы там
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба начнёт тренироваться с «Локомотивом» в пятницу
16:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Никиты Медведева рассказал о восстановлении вратаря после травмы
16:25 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Пенчиков продолжит карьеру в Казахстане
16:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»
Все новости
Рекомендуем