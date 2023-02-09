Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

- Я думаю, это хороший компромисс для обеих сторон. Дзюба был без клуба. Не знаю, сколько предложений он имел, но в любом случае не так много. Теперь он возвращается в чемпионат России в престижном клубе. Но скажу прямо, что у «Локомотива» сейчас плохое положение в таблице. Просто имя не поможет в такой ситуации, как мы уже видели с «Динамо» несколько лет назад. «Локомотиву» нужно весной набирать больше очков, и Дзюба в этом плане может помочь своей новой команде.