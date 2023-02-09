Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление московского «Спартака», «Краснодара», «Сочи» и «Ростова» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

- На счета-то можно сейчас не обращать внимания, а вот на игру, наверное, можно. На индивидуальные действия, на коллективные, на командные. Если в «Сочи» видно какую-то игру, тренерскую мысль, исполнение и понимание, что они хотят, то в «Краснодаре» такого пока не видно. Состав меняется, какие-то позиции меняются, но игра не меняется, не видно конструктива, надежды какой-то пока не просматривается. Собрались люди – и играют каждый кто как может. Или, вернее, кто как хочет. Нет целостности, энтузиазма и надежды.

Я бы не сказал, что просматривается что-то серьёзное у «Спартака», но на фоне «Краснодара» он действительно смотрелся лучше. Там хоть были индивидуальные действия того же Зиньковского. У «Спартака» есть какие-то веяния, впереди весёлые ребята, но «Сочи» сейчас лучше играет – там понимают тренера, задачи, ответственность. В первой игре с «Ростовом» на «Спартак» тоже грустно было смотреть. А «Краснодар» – вообще безволие. Кайо сколько уже ошибается, и что, никакой тренер не может ему подсказать или наказать?

Как говорится, покажите мне полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Если про «Ростов» можно сказать, что раньше он играл хорошо, а сейчас не очень, то «Краснодар» постоянно нестабилен, но сейчас ещё хуже, что пугает, конечно. Однако учитывая наш чемпионат… Хотелось бы, чтобы «Краснодар» в каждом матче показывал хорошую игру, а не ждать, когда к нему приедут «Химки» или «Оренбург». Но и у «Оренбурга» сейчас игра есть.

Люди должны верить тренеру, понимать, куда он ведёт команду, чего хочет, какой основной состав. Иначе появляются обиженные, команда деградирует и начинает разваливаться. А у «Краснодара» что-то такого не видно. Другое дело – в «Сочи». Бердыев, может, не совсем ещё всё настроил, но рука тренера там заметна и по настрою, и по ведению игры, и по связкам на поле – оборона, атака, переходы.