​Верховный суд не отменил Fan ID в России

Верховный суд РФ отклонил иск, в котором оспаривалась законность внедрения в стране системы с электронными паспортами болельщика (Fan ID). Об этом рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Иск подавал адвокат Игорь Коняев. Он считал, что внедрение системы Fan ID нарушает его права, поэтому просил Суд отменить решение властей.

Отмечается, что решение Верховного суда может быть обжаловано.

Напомним, что внедрение системы Fan ID негативно сказалось на посещаемости футбольных матчей в России. Это влечёт за собой другие проблемы – клубы стали меньше зарабатывать в дни матчей.

Добавим, что фанаты многих клубов бойкотируют матчи из-за внедрения системы Fan ID.