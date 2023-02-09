​Дьяков – о Дзюбе: «34 года для нападающего – это не закат, ещё долго можно пылить»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился своими мыслями о переходе в «Локомотив» Артёма Дзюбы.

Напомним, что «Локомотив» объявил о подписании контракта с 34-летним Артёмом Дзюбой в среду вечером.

«Трансфер Дзюбы точно пойдёт команде на пользу. 34 года для нападающего – это не закат, ещё долго можно пылить. Тем более «Локомотив» сейчас не борется за чемпионство и даже за медали», - высказался Дьяков, чьи слова приводит Vprognoze.

«Локомотив» после первой части сезона занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 22 февраля – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.