Терёхин: «Дзюба точно поможет «Локомотиву»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Дзюба точно поможет «Локомотиву». Дзюба в любом случае свои голы забьет. Конечно, это хорошее приобретение. Лучше нападающего они просто не найдут. Нет же сейчас форвардов в команде, которые могут забить мячи», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

Ранее стало известно, что 34-летний футболист подписал трудовое соглашение с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Напомним, Дзюба находился в поиске команды с ноября прошлого года, покинув турецкий клуб «Адана Демирспор».