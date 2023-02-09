​В Екатеринбурге предприятия будут обеспечивать посещаемость матчей «Урала»

В Екатеринбурге работают над обеспечением посещаемости домашних матчей «Урала» весной. Телеграм-канал «OFNEWS / Околоспортивные Новости» опубликовал фотографию письма, направленного генеральному директору ООО «СТМ-Сервис». В нём говорится о том, что предприятие должно обеспечить поход на матчи «Урала» 77 человек. Речь идёт о всех ближайших домашних играх, в том числе о тех, для посещения которых нужно оформлять электронный паспорт болельщика.

После первой части чемпионата России «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице. Сезон Премьер-лиги возобновится уже в начале марта.