Валерий Овчинников — об Александре Кержакове: «Лучше Кипр, чем сидеть и ждать»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотиссы».

«Лучше Кипр, чем сидеть и ждать. Пауза немножко затянулась. Думаю, что Кержакова просто испугались президенты футбольных клубов. Боятся, что с ним не сладят. Возможно, «Пари НН» что-то сделал Кержакову в его карьере», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, успешная работа Кержакова за рубежом поможет ему вернуться в Россию, он должен вытащить свою команду на более высокие позиции.

После 22 туров «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка.