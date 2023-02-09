Игрок «Динамо» думал, что в России по улицам ходят медведи

Парагваец Роберто Фернандес, выступающий за московское «Динамо», рассказал, какое у него было представление о России перед трансфером.

«Медведи? Конечно, в Парагвае так говорили (что они ходят в России по улицам). Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел», передает слова южноамериканского защитника «РИА Новости».

22-летний парагваец пополнил ряды «Динамо» летом прошлого года. Его трансфер обошелся «бело-голубым» в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Фернандес провел 11 поединков и отметился двумя голами.